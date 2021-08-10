В Минобрнауки пригрозили вводящим ограничения из-за COVID-19 вузам

В Минобрнауки пригрозили вузам, которые вводят безосновательные ограничительные требования к студентам из-за COVID-19, административными мерами. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, его слова приводит ТАСС.

«Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения», — заявил Афанасьев.

Также он заявил, что в ведомстве готовы скорректировать рекомендации и проработать дополнительные разъяснения по вакцинации студентов от коронавируса. Замминистра предложил коллегам принять участие в изменении методрекомендаций, чтобы не было «радикальных трактовок».

Ранее Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов без прививки от коронавируса на удаленку. Также это касается тех, кто имеет медотвод. Кроме того, в ведомстве рекомендовали вузам проводить раздельно сессию для привитых и непривитых учащихся, а также не ограничивать доступ в образовательные учреждения для вакцинированных.