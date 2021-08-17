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Назван формат начала учебного года в российских вузах

Российские вузы начнут учебный год в гибридном формате
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Студенты российских вузов приступят к занятиям в новом учебном году в гибридном формате. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

Отмечается, что российский союз ректоров не исключает введение обязательного тестирования студентов на коронавирус. На данный момент в вузах привиты около 60 процентов сотрудников, а также порядка 30 процентов студентов.

Ранее в Минобрнауки заявили, что в целях сбора статистики у студентов и сотрудников вузов будут требовать документы о пройденной вакцинации. Кроме того, ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» (ЕР) поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

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