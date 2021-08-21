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Иммунолог рассказала о влиянии чеснока и лимона на риск заражения коронавирусом

Врач Логинова: чеснок и лимон укрепят иммунитет, но не предотвратят заражение COVID-19
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Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина в интервью «Пятому каналу» рассказала, как влияет употребление чеснока и лимона на риск заболеть коронавирусом. По ее словам, эти продукты помогут укрепить иммунитет, однако не предотвратят заражения. Кроме того, их чрезмерное поедание может даже навредить организму.

Специалист отметила, что чеснок и лимон содержат в себе полезные вещества и витамины, например, фитонциды, которые при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь повышают защитные функции слизистых оболочек. «Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета», — объяснила она.

Логина напомнила, что раньше врачи советовали во время эпидемий гриппа активно употреблять аскорбиновую кислоту, но в итоге исследования показали, что у тех, кто ее принимал, и тех, кто нет, тяжесть течения болезни оказалась одинаковой. Для нормального функционирования организма человеку следует сбалансированно питаться, в достаточном количестве включать в рацион жиры, белки, не только растительные, но и животные, а также микроэлементы, чтобы поддерживать естественные защитные функции организма.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сообщил, что человек, заболевший гриппом, может заразиться и коронавирусом. Он объяснил, что при обострении одной инфекции другая «с трудом прилипает»: в этом процесс выделяется интерферон — ряд белков, которые обеспечивают клеткам защиту от заражения.

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