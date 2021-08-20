Россия
 
Последние новости
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Внучка Лукашенко решила поступить в МГУ
В Подмосковье задержали участников пятничной молитвы в мечети
Посол России заявил о нарушении США международного права из-за новых санкций
В России назвали формальностью новые санкции США против «Северного потока-2»
Стало известно о состоянии найденной в лесу под Смоленском девочки
Боец Bellator предсказал Емельяненко поражение в скучном бою
Байден отказался гарантировать успех эвакуации из Кабула
Полиция задержала домогавшегося шестилетней россиянки педофила 
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили об одновременном заражении гриппом и COVID-19

Врач Чумаков допустил одновременное заражение гриппом и коронавирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сообщил, что человек, заболевший гриппом, может заразиться и коронавирусом, пишет URA.RU.

Чумаков допустил, что болеющий гриппом человек может заразиться COVID-19. Однако это маловероятно, подчеркнул специалист, поскольку вирусы интерфирируют друг с другом. Он объяснил, что при обострении одной инфекции другая «с трудом прилипает»: в этом процесс выделяется интерферон — ряд белков, которые обеспечивают клеткам защиту от заражения.

«Другое дело, что при ковиде интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к ковиду, но вряд ли ковид присоединится к гриппу», — предупредил россиян Чумаков.

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина также подтвердила возможность заражения гриппом и COVID-19 в одно время.

«Но с одной стороны существует некий тренинг иммунной системы, вот почему в начале самой пандемии проводили вакцинацию против пневмококка с целью повысить способность иммунной системы отвечать на вызовы природы», — добавила Калинина.

Ранее в России допустили совместную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Практика одновременного введения разных препаратов уже существует в детской медицине, подчеркнул бывший главный государственный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили о масштабной волне гриппа
Врачи назвали причины многократного заражения коронавирусом
Перенесшим COVID-19 россиянам назвали способ избежать дальнейших осложнений