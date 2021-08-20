Россиян предупредили об одновременном заражении гриппом и COVID-19

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сообщил, что человек, заболевший гриппом, может заразиться и коронавирусом, пишет URA.RU.

Чумаков допустил, что болеющий гриппом человек может заразиться COVID-19. Однако это маловероятно, подчеркнул специалист, поскольку вирусы интерфирируют друг с другом. Он объяснил, что при обострении одной инфекции другая «с трудом прилипает»: в этом процесс выделяется интерферон — ряд белков, которые обеспечивают клеткам защиту от заражения.

«Другое дело, что при ковиде интерфероновая система подавляется, поэтому грипп может присоединиться к ковиду, но вряд ли ковид присоединится к гриппу», — предупредил россиян Чумаков.

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Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина также подтвердила возможность заражения гриппом и COVID-19 в одно время.

«Но с одной стороны существует некий тренинг иммунной системы, вот почему в начале самой пандемии проводили вакцинацию против пневмококка с целью повысить способность иммунной системы отвечать на вызовы природы», — добавила Калинина.

Ранее в России допустили совместную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Практика одновременного введения разных препаратов уже существует в детской медицине, подчеркнул бывший главный государственный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.