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Россиян предупредили о масштабной волне гриппа

Врач-иммунолог Крючков призвал россиян вакцинироваться от гриппа
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Фото: Unsplash

Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, осенью 2020 года реже обычного фиксировались случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Однако в текущем сезоне заболевших может быть больше, предупредил иммунолог.

По его словам, показатели заболеваемости все равно будут ниже, чем в обычный сезон. Чтобы снизить риск заболевания, Крючков рекомендовал россиянам вакцинироваться от гриппа. Сделать это нужно как можно быстрее. Он подчеркнул, что особенно важна прививка для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Также врач посоветовал вакцинировать детей, поскольку для них грипп более опасен, чем для взрослых.

Ранее в России допустили совместную вакцинацию от гриппа и коронавируса.

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