«Спутник Лайт» разрешили для повторной вакцинации людей старше 60 лет

Мурашко: людям старше 60 лет можно использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации

Эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт» для повторной вакцинации людей старшей 60 лет. Об этом официально заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

Глава Минздрава также подчеркнул, что доля пожилых людей среди умерших от коронавируса составляет 85 процентов. Именно поэтому им необходимо сделать прививку, подчеркнул министр.

В России за последние сутки выявили 21 тысячу новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 726 523. Большинство заражений пришлось на Москву (1852 случая), Санкт-Петербург (1665 случаев) и Московскую область (1119 случаев).

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что применение вакцины «Спутник Лайт» в качестве «бустерной дозы» к препарату Pfizer повысит эффективность западной вакцины от дельта-штамма. Сейчас, по словам специалиста, этот вариант инфекции приходится на 90-100 процентов заражений в мире, однако эффективность Pfizer от него составляет 40-50 процентов.