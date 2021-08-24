Онищенко: Достичь коллективного иммунитета за месяц можно с помощью детской вакцинации

Бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал условие для достижения коллективного иммунитета за месяц. Его слова приводит «Радиоточка НСН».

По его мнению, детская вакцинация будет способствовать формированию коллективного иммунитета. «Если мы привьем на первом этапе 17 миллионов школьников, у нас в общей совокупности получится почти половина населения. На втором этапе будут вакцинироваться те, кто еще сомневается», — рассказал Онищенко.

При таком условии уже в октябре в стране возникнет популяционный иммунитет против COVID-19 и коллективный иммунитет против гриппа, заключил он.

Ранее российский вирусолог Алексей Аграновский и инфекционист Николай Малышев оценили, как коллективный иммунитет влияет на распространение COVID-19. По их мнению, в странах с высоким процентом вакцинированных и сформированным коллективным иммунитетом тяжелые и летальные случаи коронавируса значительно снизились.