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Российский врач назвала ухудшающий течение COVID-19 у мужчин фактор

Иммунолог Ярцева: мужчины тяжелее переносят COVID-19 из-за особенностей психики
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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Мужчины обладают психоэмоциональными особенностями, которые ухудшают течение COVID-19. Об этом заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU.

«Когда человек находится в загнанном состоянии, состоянии страха, у него уровень стресса становится настолько высоким, что иммунная система перестает справляться и проседает», — назвала Ярцева фактор, влияющий на тяжесть COVID-19 у мужчин.

В свою очередь психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова отметила, что сильный стресс может негативно сказаться на здоровье человека, так как в этот момент происходит мобилизация иммунной системы, что может привести к ее усилению до степени аллергических реакций. По ее словам, хронический стресс снижает иммунитет.

Психотерапевт считает, что подобная форма стресса чаще всего встречается у мужчин.

Ранее бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предрек России серьезный подъем заболеваемости гриппом в осеннем сезоне 2021 года. Он добавил, что в России началась вакцинация от гриппа, в первую очередь прививки следует сделать школьникам, а также переболевшим или вакцинированным от коронавируса.

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