Гинцбург призвал студентов привиться от коронавируса до начала учебного года

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал студентов привиться против коронавируса до начала нового учебного года, чтобы избежать вспышек инфекции. Его слова приводит ТАСС.

«Да, я бы обязательно привился. Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек», — подчеркнул он.

Гинцбург добавил, что в коллективе, где учащимся приходится находиться в аудиториях среди множества человек, активно общаться и дышать одним воздухом в течение многих часов, прививаться просто необходимо.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, какие противоэпидемические меры примут вузы в новом учебном году. Учебные заведения сохранят требования, которые предъявлялись в 2020 году. Ведомство не планирует вводить принципиальные изменения. Министр отметил, что отсутствие прививки от коронавируса не станет причиной недопуска учащихся.

