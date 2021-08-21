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Гинцбург призвал студентов привиться от коронавируса до начала учебного года

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: вакцинация студентов поможет избежать вспышек COVID-19
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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал студентов привиться против коронавируса до начала нового учебного года, чтобы избежать вспышек инфекции. Его слова приводит ТАСС.

«Да, я бы обязательно привился. Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек», — подчеркнул он.

Гинцбург добавил, что в коллективе, где учащимся приходится находиться в аудиториях среди множества человек, активно общаться и дышать одним воздухом в течение многих часов, прививаться просто необходимо.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, какие противоэпидемические меры примут вузы в новом учебном году. Учебные заведения сохранят требования, которые предъявлялись в 2020 году. Ведомство не планирует вводить принципиальные изменения. Министр отметил, что отсутствие прививки от коронавируса не станет причиной недопуска учащихся.

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