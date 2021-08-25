В России впервые с 17 августа зафиксировали более 800 смертей из-за COVID-19

Оперштаб: в России впервые с 17 августа выявлено свыше 800 смертей из-за коронавируса

В России за последние сутки выявлено 809 смертей из-за COVID-19 — более 800 впервые с 17 августа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

За минувшие 24 часа в стране зафиксировали 19 536 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 804 910.

Уточняется, что большинство случаев выявлено в Москве (1402), Санкт-Петербурге (1385), а также Московской области (776). Меньше всего — в Республике Алтай (27), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (12).

За сутки в стране выздоровели 19 654 человека.