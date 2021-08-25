Вирусолог назвал сроки появления препарата от всех штаммов COVID-19

Вирусолог Шестопалов: создать препарат от всех штаммов COVID-19 можно за шесть месяцев

Препарат, который позволит защитить от всех штаммов COVID-19, может появиться за шесть месяцев или за год. Такие сроки назвал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов в эфире радиостанции «Радио 1».

По его словам, универсальное антитело, которое сможет защитить организм от всех вариантов COVID-19, можно создать в сжатые сроки.

«Американские ученые, конечно, молодцы. Но активные работы ведут и их российские коллеги. В частности, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук тоже работают над такими антителами, причем с успехом», —резюмировал вирусолог.

Такой препарат, по словам Шестопалова, будет лекарством, его нужно принимать, когда человек уже заболел коронавирусом.

Ранее исследователи из США обнаружили человеческое антитело, которое способно бороться с большинством штаммов коронавируса, в частности со всеми вариантами, вызывающими озабоченность ВОЗ.

Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что число различных антител, вырабатывающихся в результате болезни или вакцинации, индивидуально для каждого человека. При этом универсальные антитела SARS2-38 появляются по той же схеме. Задача исследователей — создать вакцину, которая будет ориентирована именно на выработку SARS2-38.