Вирусолог рассказал об универсальном антителе к коронавирусу

Число различных антител, вырабатывающихся в результате болезни или вакцинации, индивидуально для каждого человека. При этом универсальные антитела SARS2-38 появляются по той же схеме. Задача исследователей — создать вакцину, которая будет ориентирована именно на выработку SARS2-38. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. Он считает, что рост заболеваемости инфекцией детей и молодых людей обусловлен тем, что они переносили коронавирус слишком легко, в результате чего необходимые антитела не успели появиться.

Ранее исследователи из США обнаружили человеческое антитело, которое способно бороться с большинством штаммов коронавируса, в частности со всеми вариантами, вызывающими озабоченность ВОЗ. Так, SARS2-38 связывается с уникальным участком белка, с которым не взаимодействуют другие антитела. Этот факт, как подчеркивают исследователи, может послужить основой при разработке лекарства на основе комбинации антител.

Консервативный участок коронавируса

«Как все уже знают, коронавирус покрыт шипами, которые используются, чтобы присоединиться к рецептору и войти в клетку, они идеально подходят друг другу, образуя такую комбинацию, которую многие называют "ключ-замок". При соединении клетка нашего организма получает сигнал пропустить вирус внутрь, в результате чего, собственно, и возникает заражение. Но шипы на каждом участке индивидуальны, немного отличаются от соседних, потому организм вынужден создавать специфические, моноклональные антитела под каждый отдельный вид, эпитоп, которые будут подходить только к конкретному шипу, — объяснил вирусолог. — Мутации же приводят к тому, что такие участки немного изменяются, в результате чего моноклональные антитела уже не подходят к новой структуре».

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По словам ученого, пропорции выработки уникальных антител после вакцинации или болезни индивидуальны для каждого человека: у кого-то они будут приспособлены к одному или нескольким видам шипа, у кого-то — к большему спектру. Соответственно, чем больше однотипных моноклональных антител образовано, тем слабее защита организма.

«Касаемо вакцинации, здесь исключительно важен вопрос, сколько эпитопов задает та или иная сыворотка. Вот, например, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Pfizer задает меньшее их число, из-за чего защита от штамма коронавируса "дельта" ослабла до 50 процентов, зато у "Спутника" якобы она упала только до 82. В любом случае история в том, что задача ученых — создать такую вакцину, которая будет ориентирована на выработку антител против наиболее консервативного эпитопа», — рассказал Чепурнов.

Вирусолог уточнил, что для того, чтобы создать такой препарат, необходимо было найти такой эпитоп, который не меняется в результате мутаций. И сделать это наконец удалось — именно против этого участка и работают антитела SARS2-38.

«Теперь, если удастся создать вакцину, которая будет задавать именно этот эпитоп, она станет самой надежной, — подчеркнул Чепурнов. — Конечно, SARS2-38 и так вырабатываются и у переболевших, и у вакцинированных, но вопрос как всегда в пропорциях — у кого-то его больше, у кого-то меньше, у других и вовсе отсутствует. У детей, например, антител было меньше всего, именно поэтому сейчас они и стали болеть. То же с молодыми людьми — коронавирусом они либо не заражались, либо переносили его в такой легкой форме, что SARS2-38 просто не вырабатывались. А с учетом того, что штамм "дельта" получил такую неприятную особенность, как способность лучше прилипать к клеткам человека, увеличилось и число тяжелых течений болезни».

В России за последние сутки выявили 18 833 новых случая коронавируса. Менее 19 тысяч случаев COVID-19 последний раз фиксировали 23 июня. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 785 374.