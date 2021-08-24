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Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав обновил временные рекомендации проведения вакцинации от COVID-19
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минздрав России обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно обновлениям, «Спутник Лайт» можно использовать для пациентов старше 60 лет, повторной вакцинации и для тех, кто переболел COVID-19.

В документе также сказано о необходимости организации индивидуальной работы с гражданами старше 60 лет, в том числе тех, кто проживает в учреждениях социальной защиты. Таким образом будет проводиться профилактика, направленная на снижение рисков распространения заболеваемости.

Минздрав также рекомендовал использовать препарат «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ через четыре недели после начала антиретровирусной терапии. «Использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки», — сообщили в министерстве.

В документе также указаны сроки действия QR-кодов. Так, для тех, кто получил отрицательный результат ПЦР-исследования, он будет действовать 72 часа, для переболевших — полгода, для тех, кто сделал прививку или ревакцинировался — год. В случае ухудшения ситуации срок действия кода для привитых может быть сокращен до шести месяцев.

В Минздраве также попросили вести просветительскую работу с населением, чтобы объяснять, что вакцинация не вызывает коронавирус, однако провоцирует иммунный ответ.

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