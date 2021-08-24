Минздрав ввел новые правила вакцинации россиян старше 60 лет от коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изменения коснулись, в частности, правил вакцинации пожилых граждан. Отмечается, что с лицами старше 60 лет должна быть организована индивидуальная работа. В том речь идет о проживающих в учреждениях соцзащиты.

Ранее глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что пожилые — категория россиян с самой большой смертностью от COVID-19.

21 августа стало известно, что для повторной вакцинации граждан старше 60 лет эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт». Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевания.