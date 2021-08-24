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Минздрав ввел новые правила вакцинации россиян старше 60 лет от коронавируса

Минздрав обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации
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Фото: Сергей Киселев / РИА Новости

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изменения коснулись, в частности, правил вакцинации пожилых граждан. Отмечается, что с лицами старше 60 лет должна быть организована индивидуальная работа. В том речь идет о проживающих в учреждениях соцзащиты.

Ранее глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что пожилые — категория россиян с самой большой смертностью от COVID-19.

21 августа стало известно, что для повторной вакцинации граждан старше 60 лет эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт». Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевания.

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