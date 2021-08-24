В России изменилась вакцина от гриппа

Роспотребнадзор: в состав вакцины от гриппа в 2021 году вошли два новых для России штамма

Роспотребнадзор сообщил, что в России в 2021 году изменилась вакцина против гриппа. В нее вошли два новых штамма, которые ранее не циркулировали в популяции, передают «Известия».

«В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа. Кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали», — объяснили в ведомстве.

Так, в трехвалентной вакцине присутствуют два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), в четырехвалентной к ним добавляется штамм В (Phuket/3073/2013).

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева отметила, что предугадать приход того или иного штамма сложно, но новая вакцина защитит россиян от актуального гриппа, поскольку содержит весь набор штаммов.

Роспотребнадор рекомендует сделать прививку от гриппа как минимум 60 процентам взрослых и детей и 75 процентам людей в группах риска. Специалисты напомнили, что при этом следует привиться и против коронавируса, разница между введениями препаратов составляет не меньше месяца.

Ранее бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предрек России серьезный подъем заболеваемости гриппом в осеннем сезоне. Онищенко добавил, что в России началась вакцинация от гриппа, в первую очередь прививки следует сделать школьникам, а также переболевшим или вакцинированным от коронавируса.

