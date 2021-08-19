Россиянам объяснили высокую заболеваемость гриппом грядущей осенью

Бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что осенью 2021 года заболеваемость гриппом будет выше, чем в прошлом году. Это он объяснил в беседе с «Радиоточкой НСН».

По его словам, вакцины, которые будут применять от заболевания, имеют три новых штамма. Среди них два новых штамма А и один — Б.

«Это дает основания полагать, что эпидемический процесс будет более интенсивным. И, конечно, сам факт того, что в прошлом году подъем заболеваемости гриппом был достаточно вялым, эпидемический уровень был низкий и даже не достиг пандемического — это может усилить распространение нового штамма», — уточнил Онищенко.

Также он рассказал, что отличает грипп от коронавируса. В первую очередь, отметил специалист, при гриппе наблюдаются более интенсивные проявления со стороны носоглотки, а при COVID-19 такого практически нет.

«Нет кашля, нет чихания. А если есть, то очень скудное. Также там несколько другой температурный режим. Но если вы привьетесь, то самодиагностикой заниматься не придется», — резюмировал Онищенко.

Ранее он заявил, что осенью в стране параллельно пройдут две прививочные кампании — против гриппа и коронавируса. При этом стоит соблюдать необходимые перерывы после аппликаций. Депутат допустил, что в некоторых случаях возможно введение двух вакцин одновременно: такая практика существует в детской медицине.