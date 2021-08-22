Россия
 
Последние новости
Путин назвал ключ к пониманию широты души россиян
В Крыму развернули российский флаг длиной в один километр
Посол России в Афганистане опроверг данные о закрашивании женских лиц в Кабуле
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка заявила о планах окончить МГУ за два года
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Теннисист Медведев проиграл Рублеву и вылетел с турнира серии «Мастерс»
Глава Крыма заявил об отсутствии здравого смысла в «Крымской платформе»
Посол России пообещал помочь гражданам бывших советских республик в Афганистане
На пикетах в поддержку «Дождя» задержали девять человек
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава центра Гамалеи назвал условие для создания вакцины от гриппа и COVID-19

Глава центра Гамалеи рассказал о планах совместить вакцины от коронавируса и гриппа
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах в начале следующего года начать клинические исследования вакцины от COVID-19, которая будет совмещать в себе белки нескольких штаммов вируса. Об этом сообщает ТАСС.

Глава центра подчеркнул, что после успешных испытаний подобного препарата можно будет приступить к созданию вакцины, которая будет одновременно защищать от гриппа и коронавируса. «Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа», — рассказал он об условии для разработки данной вакцины.

Ранее Гинцбург заявил, что ученые закончили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Специалисты готовы начать клинические испытания препарата от COVID-19. «С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — подчеркнул руководитель центра.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России приступят к клиническим испытаниям вакцины-спрея от коронавируса
Гинцбург назвал вызывающие сильный клеточный иммунитет вакцины от COVID-19
Раскрыты результаты испытаний комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»