Глава центра Гамалеи назвал условие для создания вакцины от гриппа и COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах в начале следующего года начать клинические исследования вакцины от COVID-19, которая будет совмещать в себе белки нескольких штаммов вируса. Об этом сообщает ТАСС.

Глава центра подчеркнул, что после успешных испытаний подобного препарата можно будет приступить к созданию вакцины, которая будет одновременно защищать от гриппа и коронавируса. «Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа», — рассказал он об условии для разработки данной вакцины.

Ранее Гинцбург заявил, что ученые закончили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Специалисты готовы начать клинические испытания препарата от COVID-19. «С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — подчеркнул руководитель центра.