Обнаружено защищающее от большинства вариантов коронавируса антитело

Ученые из США нашли антитело, которое может защитить от всех известных штаммов SARS-CoV-2

Исследователи из США обнаружили человеческое антитело, которое способно бороться с большинством штаммов коронавируса, в частности, со всеми вариантами, вызывающими озабоченность ВОЗ. Статья ученых опубликована в журнале Immunity.

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Многие новые варианты коронавируса имеют мутации в белке пепломера, которые позволяют им избегать распознавание и нейтрализацию антителами человека. Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе совместно с коллегами из США решили выяснить, какие из антител наиболее успешно противодействуют наибольшему числу вариантов SARS-CoV-2. Для этого ученые получили 43 антитела из мышей, которых иммунизировали с помощью введения им ключевого участка белка пепломера — рецептор-связывающего домена.

После этого исследователи оценили, насколько хорошо эти тела предотвращали распространение «уханьского» SARS-CoV-2 — сначала в чашке Петри, а затем и у мышей. Ученые выбрали два наиболее мощных нейтрализующих частиц и протестировали их против новых штаммов коронавируса — нескольких «безымянных», двух вызывающих интерес вариантов по классификации ВОЗ («йота» и «каппа») и всех четырех, вызывающих озабоченность («альфа», «бета», «гамма» и «дельта»). Антитело SARS2-38 нейтрализовало все варианты, притом даже при низкой концентрации. Его «человеческая» версия защитила мышь от «каппа»-штамма и белка пепломера варианта «бета».

Кроме того, ученые установили, что SARS2-38 связывается с уникальным участком белка, с которым не взаимодействуют другие антитела. Этот факт, подчеркивают исследователи, может послужить основой при разработке лекарства на основе комбинации антител.

