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В России выявили 19 536 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 19 536 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 804 910. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в среду, 25 августа.

19 536
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее в России зарегистрировали менее 19 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 23 июня. Прирост в относительном выражении составил 0,29 процента.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1402), Санкт-Петербурге (1385), Московской области (776) и Свердловской области (527). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и Республике Алтай (27).

За сутки умерли 809 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в России скончались 178 423 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 654, общий — 6 073 157.

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