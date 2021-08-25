В России выявили 19 536 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 536 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 804 910. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в среду, 25 августа.

19 536 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в России зарегистрировали менее 19 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 23 июня. Прирост в относительном выражении составил 0,29 процента.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1402), Санкт-Петербурге (1385), Московской области (776) и Свердловской области (527). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и Республике Алтай (27).

За сутки умерли 809 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в России скончались 178 423 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 654, общий — 6 073 157.

