Глава Крыма охарактеризовал ситуацию с коронавирусом на полуострове одним словом

Губернатор Крыма Сергей Аксенов прокомментировал планы вводить коронавирусные ограничения на полуострове и охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в регионе словом «проскочим». Его мнение по поводу сложившейся обстановки передает ТАСС.

Так, глава республики не рассчитывает на то, что на курортах придется вводить новые меры и считает, что количество зараженных COVID-19 на полуострове идет «уже немного в минус, а не в рост».

«Будем надеяться, что ситуация не потребует дополнительных жестких мер. Проскочим, думаю», — описал свое видение Аксенов.

Ранее в июле Аксенов уже комментировал планы закрыть туристический сезон в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией. По его словам, если ситуация с коронавирусом в республике достигнет катастрофической отметки, то придется вводить новые ограничения, однако таких планов на тот момент не было.

За последние сутки прирост заболевших коронавирусом в Крыму составил 349 человек. При этом за весь период пандемии на острове было выявлено около 69 тысяч зараженных, из которых 58 тысяч вылечились, а 8,8 тысячи инфицированы до сих пор. Общее количество смертей от коронавируса в Крыму составило 2091.