Один из российских губернаторов первым пересел на электромобиль

Глава Воронежской области Гусев сменил служебный Mercedes на электрокроссовер из Китая

Глава Воронежской области Александр Гусев отказался от своего прежнего автомобиля Mercedes-Benz GLS450 в пользу электрокара. По данным Telegram-канала Mash, он стал первым российским губернатором, который пересел на электромобиль, и сам ездит за рулем.

Премиальный немецкий автомобиль Гусев посчитал уже «морально устаревшим», а новый, аналогичный прежнему, обошелся бы примерно в 20 миллионов рублей. Поэтому губернатор, имеющий инженерную подготовку, начал присматриваться к предложениям производителей из Китая. В итоге чиновник приобрел китайский кроссовер Aito M9, стоимость которого составила 11 миллионов рублей. По информации источника, покупка была совершена за личные средства главы региона.

Сообщается, что Александр Гусев проживает на окраине Воронежа и не пользуется услугами личного водителя. По словам местных жителей, глава региона в принципе ценит высокую скорость движения. К слову, Aito M9, на котором он остановил выбор, способен ускоряться до 100 километров в час за 5,1 секунды.

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