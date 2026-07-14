Подполье сообщило о заканчивающихся из-за ударов ВС России заправках на Украине

Координатор николаевского подполья Лебедев: На Украине более 205 АЗС атакованы ВС РФ

На Украине из-за атак Вооруженных сил (ВС) России остается все меньше и меньше автозаправочных станций (АЗС). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает «Царьград».

«Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, свыше 205 АЗС на Украине подверглись атакам русских "Гераней" и FPV-дронов. Об ударах сообщают в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской областях и других регионах», — сказано в публикации.

Авторы отметили, что для Киева — это плохие новости, ведь в условиях войны заправка — не просто колонка для легковой машины, а конечная точка снабжения. Через нее проходят пикапы, грузовики, эвакуационные машины, ремонтные группы, генераторы, подразделения БПЛА, техника связи — все, что обеспечивает снабжение фронта.

Также в публикации сообщается, что для глубоких ударов по военной инфраструктуре Украины все активнее применяются «Герани-3/4/5», а «Герань-2» и FPV-дроны уходят в более прикладную охоту: заправки, грузовики, склады, локальные точки снабжения, железнодорожные объекты.

«Киеву уже не до смеха. Вместо радости и азарта от временных топливных трудностей в России — они ломают голову над тем, как бы справиться с собственными сложностями. А главная сложность — это то, что очередей на заправках практически нет. Потому что негде становиться в очередь, заправки заканчиваются», — заключили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 14 июля атаковали Днепропетровскую область. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. Возникли пожары, а также была повреждена АЗС.