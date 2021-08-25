Иммунолог описала принцип действия нейтрализующего все штаммы COVID-19 антитела

Антитело, обладающее способностью нейтрализовать все штаммы COVID-19, согласно открытию американских ученых, может быть эффективным за счет блокирования белка, который отвечает за проникновение вируса в организм. Принцип действия антитела описала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, ее слова приводит телеканал «Звезда».

«Речь идет о возможном варианте именно блокировать тот белок, который способствует проникновению вируса в организм. Антитела можно выработать к любому белку. Какой антиген вводят, к такому антигену и вырабатывается устойчивость», — заявила Логина.

Также она добавила, что это теоретическая схема. Пока результаты исследования не появились в авторитетных изданиях, рано делать выводы.

Ранее сообщалось, что исследователи из США обнаружили человеческое антитело, которое способно бороться с большинством штаммов коронавируса. В частности, со всеми вариантами, вызывающими озабоченность ВОЗ. Ученые получили 43 антитела из мышей, которых иммунизировали с помощью введения им ключевого участка белка пепломера — рецептор-связывающего домена.