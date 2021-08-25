В Минздраве назвали условие для улучшения прогноза ситуации с COVID-19

Минздрав: прогноз ситуации с COVID-19 может быть улучшен, если россияне будут прививаться

Прогноз ситуации с коронавирусом в России может быть улучшен, если россияне будут активнее вакцинироваться. Такое условие назвали в Минздраве, передает ТАСС. Так ведомство прокомментировало свою информацию, согласно которой во втором полугодии 2021 года в России COVID-19 заболеют четыре миллиона человек.

Ранее в министерстве заявили, что из четырех миллионов заболевших COVID-19 во второй половине 2021 года 20 процентов попадут в больницы. По данным Счетной палаты, за этот же период стоимость лечения россиян от коронавируса составит 111 миллиардов рублей.