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Российский ученый оценил возможность появления лекарства от коронавируса

Ученый Русинов: лекарство от коронавируса не изобретено, потому что вирус мутирует
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Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех / РИА Новости

Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов оценил возможность появления лекарства от коронавируса. Его слова приводит «Российская газета».

По мнению ученого, есть несколько причин, по которым препарат от COVID-19 еще не изобретен. Во-первых, потому что вирус постоянно мутирует: с начала пандемии зафиксировано больше десятка штаммов. Вторая причина — строение вируса. Его цель проникнуть в клетку и использовать ее как инкубатор для собственного размножения, заявил Русинов.

«Сегодня нет препаратов, которые точечно и наповал поражают сами вирусы. Но есть целый ряд лекарств отечественных и зарубежных, которые мешают вирусам жить. Действие у них разное», — пояснил ученый.

Также он добавил, что антибиотики против вирусов бессильны.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса. Согласно обновлениям, «Спутник Лайт» можно использовать для пациентов старше 60 лет, повторной вакцинации и для тех, кто переболел COVID-19.

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