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13:42, 14 июля 2026Ценности

Одержимая пластикой телезвезда вызвала споры в сети внешностью с новым цветом волос

Мария Винар

Фото: @katieprice

Популярная британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс, известная одержимостью пластическими операциями, показала фанатам внешность с новым цветом волос и вызвала споры в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом платье с глубоким вырезом на спине. При этом она позировала в парике, длинные пряди которого были выкрашены в блонд.

В описании к посту Прайс заявила, что собирается сменить имидж, но пока не может определиться с цветом. В связи с этим она решила поинтересоваться у поклонников, стоит ли ей перекрашиваться в блондинку.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу желания телезвезды преобразиться. «Оставайся с черными. Этот цвет тебе подходит», «В твоем случае лучше носить парики. Осветляющие растворы только испортят ситуацию», «Честно говоря, выглядит неплохо. Мне кажется, на ней черные волосы смотрятся слишком резко», «Недавно посмотрела документальные фильмы с тобой. Могу сказать, что блонд — это определенно твое», «Однозначно блонд. Черный слишком тебя старит», — рассуждали юзеры.

В марте дочь Кэти Прайс Принцесс Тиаами Кристал Эстер Андре ответила на критику внешности матери.

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