Дочь одержимой пластикой телезвезды ответила на критику внешности матери

Дочь телезвезды Кэти Прайс Эстер Андре удивилась критике внешности ее матери

Дочь популярной британской модели и телезвезды Кэти Прайс Принцесс Тиаами Кристал Эстер Андре ответила на критику внешности матери. Ее слова приводит издание Daily Mail.

18-летняя наследница одержимой пластикой знаменитости посетовала, что недавно опубликовала в соцсетях видео с семейным шопингом и удивилась негативным комментариям о внешности матери. «Мы все говорили ей, что она выглядит худой, но почему другие люди имеют право это обсуждать? Количество негативных комментариев, которые она получила, было ужасным», — заявила она.

В то же время девушка высказала свое мнение о хирургических вмешательствах. «Я не против пластических операций, но сейчас я ничего не хочу в себе менять», — объяснила она.

В январе пользователи сети описали внешность Кэти Прайс после увеличения губ фразой «лучше поцеловать мумию».