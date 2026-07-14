Мамыкин назвал верным решение России закрыть погранпереходы на границе с Финляндией

Заявление Финляндии о том, что решение России о закрытии железнодорожных контрольно-пропускных пунктов на границе никак не скажется на стране, не соответствует действительности. Об этом заявил журналист и экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с «Царьградом».

По его словам, Москве давно стоило прекратить транзит. Он напомнил, что неподсанкционные грузы исправно шли через границу России и Финляндии по железной дороге в том объеме, который не возят «пешком под мышкой».

«Они одной рукой берут деньги и зарабатывают, а другой — своим поганым языком — льют гадости на Россию и голосуют за все возможные и невозможные санкции на всех международных площадках», — заявил эксперт.

Экс-депутат Европарламента добавил, что нет лучшего лекарства, «чем когда холодильник начинает одерживать победу над телевизором».

В конце июня стало известно, что российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией. После чего профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что Финляндия оказалась на грани экономического краха из-за этого решения. По его словам, наибольший ущерб нанесен туристическому сектору.