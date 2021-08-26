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Иммунолог описал рост смертности из-за COVID-19 фразой «каждый 20-й погибает»

Иммунолог Болибок заявил о «подскочившей» летальности COVID-19 в России
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рекордная смертность в России связана с тем, что выросла летальность коронавирусной инфекции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее 26 августа стало известно, что в России за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 820.

«Летальность очень высокая. Если на первой волне каждый 30-й погибал, то сейчас летальность подскочила — примерно каждый 20-й из заболевших погибает», — сказал он.

Медик также отметил, что смертность от коронавируса всегда отстает на несколько недель от заболеваемости. В предыдущие волны, по его словам, это отставание составляло примерно три-четыре недели. Иногда оно может увеличиваться до шести недель.

«Если пациенты тяжелые, то отставание будет на более длительные сроки. Потому что с тяжелыми пациентами больше приходится усилий прикладывать, стараются дольше их вытянуть из критического состояния, но не получается», — отметил Болибок.

Иммунолог сообщил, что снижение смертности в России можно будет наблюдать примерно через месяц после того, как суточный прирост заболевших опустится до уровня менее восьми тысяч.

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