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В России выявили 19 630 новых случаев коронавируса

Оперштаб: В России выявили 19 630 новых случаев коронавируса
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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 19 630 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 824 540. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 26 августа.

19 630
случаев COVID-19
выявлено в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 19 536 новых случаев коронавируса. Прирост составил 0,29 процента.

Больше всего заражений выявили в Москве (1712), Санкт-Петербурге (1301), Московской области (726) и в Свердловской области (531). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (13), Чукотском автономном округе (14) и в Магаданской области (26).

За сутки в России скончались 820 пациентов с COVID-19— это рекордное количество. Всего за время пандемии умерли 179 243 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 661, общий —6 092 818.

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