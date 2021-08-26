В России выявили 19 630 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 630 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 824 540. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 26 августа.

19 630 случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 19 536 новых случаев коронавируса. Прирост составил 0,29 процента.

Больше всего заражений выявили в Москве (1712), Санкт-Петербурге (1301), Московской области (726) и в Свердловской области (531). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (13), Чукотском автономном округе (14) и в Магаданской области (26).

За сутки в России скончались 820 пациентов с COVID-19— это рекордное количество. Всего за время пандемии умерли 179 243 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 661, общий —6 092 818.