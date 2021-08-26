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Россиян предупредили о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19

Врач Поздняков: употребление алкоголя при COVID-19 усиливает процесс образования тромбов
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Фото: Pixabay

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, употребление спиртных напитков во время COVID-19 может усилить процесс образования тромбов в организме. Он подчеркнул, что при коронавирусе разброс дозы алкоголя «между терапевтической и токсической» очень мал.

«При метаболизме этанола в организме возникает последовательно уксусный альдегид, а затем уксусная кислота. Именно альдегид оказывает все действия из симптомокомплекса, именуемого похмельным синдромом», — пояснил специалист.

В мае главный нарколог Москвы Евгений Брюн сообщил, что людям, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, необходимо воздержаться от употребления алкоголя. По его словам, пить спиртные напитки переболевшим «категорически нельзя». «Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — заявил он.


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