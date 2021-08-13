Мясников заявил о пользе алкоголя при профилактике коронавируса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что умеренное употребление алкоголя положительно сказывается на здоровье. О пользе спиртного при профилактике коронавируса и других болезней специалист порассуждал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Один-два "дринка" повышает очень многое — это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин», — пояснил телеведущий. Мясников подчеркнул, что малые дозы алкоголя могут быть полезны при некоторых заболеваниях, в том числе и при коронавирусе.

При этом врач напомнил, что алкоголь снижает иммунитет, поэтому у алкоголиков можно наблюдать повышенный риск заразиться инфекцией. Мясников уточнил, что это правило не распространяется на малопьющих.

Ранее специалист прокомментировал слухи о новом штамме коронавируса «йота». Мясников назвал «очевидным бредом» сведения о том, что «йота» дает летальность до 82 процентов. По его словам, сегодня в мире не существует вирусов с таким уровнем смертности. «У чумы сегодня смертность семь процентов, если лечить вовремя. Каких армагеддонов нам только не сулили!» — добавил врач.