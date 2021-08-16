Доктор Мясников уточнил слова о пользе алкоголя для профилактики коронавируса

Доктор Мясников заявил, что не говорил о том, что алкоголь полезен в профилактике COVID-19

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что не говорил о том, что алкоголь может быть полезен для профилактики COVID-19. Слова о том, как спиртное влияет на предотвращение болезни, он уточнил в своем Telegram-канале.

Доктор отметил, что увидел новости, в которых утверждалось, что он рассказал о пользе алкоголя как средства профилактики коронавирусной инфекции. При этом, по словам Мясникова, на самом деле он не делал подобного заявления, когда общался с журналистами.

«Меня спросили: правда ли, что употребление алкоголя повышает риск заражения? Я ответил: "чрезмерное — да, малые дозы — мы не знаем". Данные говорят, что при некоторых болезнях (в основном сердечно-сосудистых) малые дозы алкоголя могут иметь профилактический эффект. Снижают смертность и так далее», — описал разговор с журналистом медик.

Мясников также отдельно уточнил, что не может гарантировать, что алкоголь в малых дозах снижает риски COVID-19. Врач заключил, что его коллеги абсолютно справедливо упрекают его в неправильной позиции, ориентируясь на опубликованный текст. «Только было озвучено то, что я в виду не имел», — заключил он.

13 августа сообщалось, что Мясников заявил о пользе умеренного употребления алкоголя. «Один-два "дринка" повышает очень многое — это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин», — приводилась цитата телеведущего. При этом он подчеркивал, что малые дозы алкоголя могут быть полезны при некоторых заболеваниях.

