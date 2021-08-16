Мясников оценил влияние COVID-19 на россиян словами о «хреновом качестве жизни»

Врач Мясников поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь россиян

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников оценил влияние коронавируса на качество жизни россиян. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Радиоточкой НСН», его слова опубликованы в Telegram.

Мясников заявил, что россияне начали указывать COVID-19 «как источник всех возможных бед и проблем». По словам врача, после любой тяжелой инфекции, в том числе и коронавирусной пневмонии, восстановление всегда сопровождается проблемами. Однако, как отметил телеведущий, у людей, которые и раньше жаловались на жизнь, ничего не изменится. «У кого качество жизни было хреновым, у того оно и будет», — подчеркнул он.

Врач также посоветовал россиянам прекратить читать комментарии иммунологов и представителей Роспотребнадзора. Мясников пояснил, что часто люди неправильно истолковывают новости о коронавирусе и впадают в панику. «Вот опубликовали, что на 82 процента увеличивается смертность (от штамма коронавируса "йота" — прим. «Ленты.ру»). А потом оказалось, что это процент от исходной смертности у пожилых. А значит, если исходная смертность у них была три процента, то на 82 процента больше — это пять процентов», — уточнил он.

Ранее главврач московской больницы №71 сообщил, что умеренное употребление спиртного положительно сказывается на здоровье. Мясников заверил, что малые дозы алкоголя могут быть полезны при некоторых заболеваниях, в том числе и при коронавирусе.