Мясников предложил Панину плюнуть в Соловьева и пообещал лечение у травматолога

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предложил актеру Алексею Панину самому плюнуть в лицо журналисту Владимиру Соловьеву и пообещал ему обеспечить лечение в травматологическом отделении. Об этом доктор написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Соловьева можно ежедневно встретить на ВГТРК. «На самом деле противно жить в мире, где все извратилось. Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет места мужским поступкам», — добавил Мясников.

Врач также заявил, что «радужные» — это не сексуальные предпочтения, а «уничтожение мужского поведения как явления». «И если мы свой, извините, зад пока бережем, то все остальное сдали! Те, кто не сдал, должны быть готовы к тюрьме (как некоторые мои друзья). Дело не в законе, дело в извращенной в определенном направлении психологии», — порассуждал он.

В заключение Мясников привел отрывок «Баллады о времени» Владимира Высоцкого.

Ранее 9 августа Панин пообещал заплатить 500 евро (чуть более 43 тысяч рублей) тому, кто плюнет в лицо Соловьеву. Поводом для этого послужили слова телеведущего о народной артистке России Лии Ахеджаковой: он назвал спектакль с ее участием «позорищем», а также увидел в нем пропаганду ЛГБТ и неуважительное отношение к памяти ветеранов.