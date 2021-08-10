Мясников высказался о связи вакцин от коронавируса и тромбозов

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, существует ли связь между вакцинами от коронавируса и возникновением тромбоза. Слова специалиста передает «Общественная служба новостей».

Телеведущий заявил, что тромбозы после прививки встречаются крайне редко. «Наша вакцина "Спутник" тоже аденовирусная, но пока четкой связи с тромбозами мы не видим», — заверил доктор.

Мясников отметил, что в его больнице сейчас находится пациентка, которая недавно сделала прививку от коронавируса. У женщины выявили тромбоз синуса. «Мы сообщили об этом случае в Минздрав, в соответствии с протоколом», — уточнил специалист. В процессе исследования оказалось, что у пациентки совершенно другой диагноз. Телеведущий подчеркнул, что влияние вакцины в том случае не подтвердилось.

Ранее Мясников прокомментировал заявления об «антисанитарных условиях» в столичной больнице №71. Врач опроверг данные о том, что в медицинском учреждении, которым он руководит, «сотрудники ходят без масок, а обязательные при госпитализации тесты на коронавируса не проводятся».