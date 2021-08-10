Мясников ответил на обвинения в антисанитарии в его больнице

Телеведущий, главный врач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал заявления об «антисанитарных условиях» в медицинском учреждении, которым он руководит. Свой ответ на подобные обвинения доктор опубликовал в Telegram.

Мясников отметил, что представители нескольких СМИ попросили его рассказать, действительно ли «в медучреждении есть тараканы, сотрудники ходят без масок, а обязательные при госпитализации тесты на коронавирус не проводятся».

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Большую часть из этих утверждений доктор опроверг. По его словам, минувшей ночью в больнице побывал линейный контроль. Специалисты проверили всех пациентов на наличие ПЦР-тестов: оказалось, что только одному человеку тест был сделан с опозданием на сутки. «Это реанимационный больной, доставленный без сознания. Как только его "вытащили" — взяли тест», — объяснил врач.

Телеведущий также не согласился с обвинениями в том, что сотрудники его больницы пренебрегают средствами индивидуальной защиты. По его словам, персонал больницы «поголовно» носит маски, несмотря на то, что 80 процентов работников сделали прививку от COVID-19, а антитела есть абсолютно у всех.

«Иногда на обходах бывает, что кто-то из персонала вышел в отделение без маски, например забыл надеть после приема пищи. Делаем замечания, но это исключение из правила», — заверил Мясников.

В то же время доктор подтвердил наличие тараканов в больнице. «Здания 70-х годов, проблема старая и всеобщая, тем более что у нас начинается большая стройка нового корпуса, и на данный момент сносились старые пристройки», — отметил специалист и подчеркнул, что больница борется с тараканами. По его словам, последняя обработка проводилась две недели назад.

9 августа некоторые СМИ сообщили о том, что родственники пациентов, госпитализированных в больницу №71, пожаловались на антисанитарию в медучреждении.