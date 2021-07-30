Мясников прокомментировал смертельные случаи после вакцинации

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал несколько случаев гибели среди пациентов с хроническими заболеваниями, успевших пройти полную вакцинацию от коронавируса. Свою точку зрения он выразил в посте, опубликованном в его Telegram-канале.

«Хочу напомнить, что вакцина от КОВИД — не эликсир бессмертия. Она не даёт вечной жизни. Тяжелые онкологические и сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации практически всегда умирают от присоединившихся инфекций», — заявил Мясников.

Он отметил, что чаще всего такими «спутниками» таких заболеваний становятся пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. По словам Мясникова, сегодня к этим микроорганизмам присоединился и коронавирус. Вакцина же резко снижает риски тяжелой формы COVID-19, и именно поэтому, по словам врача, необходимо как можно скорее привить старшее поколение россиян с хроническими болезнями.

«Вакцина жизненно необходима именно пожилым людям с тяжелыми заболевания. <…> Таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от КОВИД, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но — увы! — не делаем их бессмертными…», — написал Мясников.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге зафиксировали несколько смертей среди пациентов, успевших пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом все умершие имели тяжелые сопутствующие хронические заболевания и патологии.