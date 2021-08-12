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Российский врач назвала четыре требующих удаления родинки

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Фото: Depositphotos
Дерматолог Оловянишникова перечислила четыре родинки, которые требуют удаления

Врач-дерматолог клиники Пирогова в Санкт-Петербурге Ирина Оловянишникова рассказала, какие родинки опасны для здоровья. Четыре из них, требующих удаления, она назвала в интервью изданию «Доктор Питер».

Как отметила специалист, удалять необходимо образования, выступающие над уровнем кожи и расположенные в местах, где происходит их постоянная травматизация, например, под одеждой, нижним бельем или аксессуарами. Чаще всего это области шеи, подмышек, паха и спины, добавила медик. По ее утверждению, даже если образование плоское, но находится на стопе, его тоже надо удалять из-за постоянного соприкосновения с обувью.

Кроме того, стоит избавиться от родинок, которые были даже случайно травмированы. Также, подчеркнула Оловянишникова, удалить следует родинки, увеличивающиеся в размерах, меняющие цвет, очертания и доставляющие дискомфорт.

По словам врача, родинки могут перерождаться в злокачественные образования. Поэтому, если есть показание к удалению, необходимо ему последовать. Особенно это касается тех, у кого в семье есть онкологические заболевания.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам, что родинки могут быть опасными и стать фактором развития меланомы. Он призвал делать фотографии своих родинок, чтобы следить за их изменениями, а также регулярно посещать дерматолога.

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