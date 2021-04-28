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Крошечная родинка на ноге женщины оказалась раковой опухолью

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Фото: Globallookpress.com

29-летняя женщина из Глостера, Великобритания, заболела раком кожи после ежедневного посещения солярия в течении трех месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Люси Хартленд (Lucy Hartland) не нравился слишком бледный оттенок ее кожи. Женщина перепробовала множество средств для автозагара, но все они не давали требуемого эффекта. Тогда Хартленд начала принимать солнечные ванны в солярии по 10-15 минут каждый день, используя специальные средства для ускорения загара.

Спустя три месяца британка обнаружила, что на ее левой голени появилась крошечная родинка. Хартленд обратилась к врачу, который направил женщину на биопсию. Через несколько дней ей сообщили, что небольшое образование на ноге оказалось первой стадией меланомы. Хартленд пришлось перенести срочную операцию по удалению опухоли и вторую по пересадке кожи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«Я просто хотела как следует загореть, и не представляла, какому риску подвергаюсь», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Вустершир слишком долго считала раковую опухоль бородавкой и не получала своевременного лечения. Спустя полгода ей был поставили диагноз злокачественная меланома — рак кожи.

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