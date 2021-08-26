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В России количество погибших от коронавируса за сутки достигло рекордной отметки

В России за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 820
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России количество погибших от коронавируса поднялось до рекордной отметки и достигло 820. Это новый антирекорд с начала пандемии, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Накануне за аналогичное количество времени было зафиксировано 809 смертей от коронавируса. Предыдущая рекордная отметка была выявлена 14 августа, когда за сутки скончались 819 человек, а 22 августа было зафиксировано минимальное суточное количество смертей за прошедший месяц — 762.

Общее число скончавшихся достигло 179 243.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 19 630 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6 824 540. Больше всего заражений выявили в Москве (1712), Санкт-Петербурге (1301) и Московской области (726).

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