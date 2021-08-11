В России в четвертый раз повторен рекорд по смертности от COVID-19

Суточное количество смертей от коронавирусной инфекции в России вновь повторило рекорд. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

За последние сутки скончались 799 пациентов с COVID-19. Последний раз такое количество смертей зафиксировали 29 июля — этот показатель остается рекордным за всю пандемию.

По данным оперштаба, рекорд по числу погибших от коронавируса повторен в четвертый раз.

В России за минувшие сутки выявили 21 571 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 512 859. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве (2076), Санкт-Петербурге (1804) и Московской области (1054). Меньше всего — в Магаданской области (25), Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (9).

