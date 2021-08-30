В Китае допустили завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты

Коронавирус в город Ухань могли завезти поставщики полуфабрикатов из других стран. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов центра по контролю и профилактике заболеваний Китая (CDC).

«Мы провели эпидемиологические исследования и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку замороженных полуфабрикатов», — говорится в заявлении представителя CDC Ма Хуэйлай. По ее словам, после того, как Китай пережил первую волну коронавируса, эпизодические вспышки COVID-19 наблюдались в Пекине и Даляне.

Эти вспышки оказались связаны с цепочками поставок импортных замороженных продуктов. В основном такие продукты, зараженные геномом коронавируса, приезжали из Европы и США, по словам китайских экспертов. В некоторых районах страны признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухане.

28 августа был опубликован доклад американской разведки, в котором говорится, что COVID-19 не разрабатывался, как биологическое оружие. Доклад был представлен президенту США Джо Байдену. Также разведка выдвинула две гипотезы происхождения вируса: лабораторными методами и путем передачи от животного человеку.