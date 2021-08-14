США обвинили Россию, Китай и Иран в дезинформации о происхождении COVID-19

В США заявили, что СМИ России распространяют дезинформации о происхождении коронавируса

Департамент национальной безопасности (Department of Homeland Security) США заявил, что российские, китайские и иранские СМИ распространяют заведомо ложную информации о коронавирусной инфекции и вакцинах против нее. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ведомства отчете о текущих угрозах США в террористической сфере.

Отмечается, что «государства из числа противников Соединенных Штатов активизировали попытки посеять разногласия». Однако доказательства указанным обвинениям в заявлении не приводятся.

Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин от вируса Департамент национальной безопасности о распространении дезинформации о коронавирусе

Ранние обвинения России

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрация президента США Джозефа Байдена сообщал, что ведомство регулярно получает доклады от разведывательных служб, указывающие на попытки России повлиять на американские выборы в 2022 году.

Россию обвинили в попытке «посеять дезинформацию в соцсетях» и наращивании пропаганды в средствах массовой информации Соединенных Штатов. По утверждениям телеканала, Москва намерена использовать внутренние разногласия в стране из-за вакцин и масок, чтобы усилить раздор в американском обществе. Источники предупреждают президента, что деятельность Москвы стала «более изощренной, чем при попытках [повлиять на выборы] в 2016 году».

Кого еще обвиняли в дезинформации

Президент США Джо Байден рассказал, что социальные сети, допуская распространение дезинформации о коронавирусе, убивают людей. Он заявил, что порядка 45 процентов всех фейков исходят от 12 человек, которые размещают записи в Facebook.

И я сказал, что они убивают людей, их дезинформация убивает людей. Это не шутка, это то же самое, что сказать своему ребенку переходить улицу на красный свет Джо Байден о распространении дезинформации соцсетями

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Версия США о происхождении коронавируса

Президент США в мае 2021 года поручил разведывательному сообществу страны более тщательно изучить версию о лабораторном происхождении вируса.

2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Отчет республиканцев основывался на информации из открытых источников. Авторы документа также призвали американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.

Некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Однако другие эксперты считают, что пока рано делать однозначные выводы о происхождении коронавируса.

Данные ВОЗ о происхождении COVID-19

В конце марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

Однако в июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Он заявил, что международное сообщество преждевременно отказалось от такой теории происхождения вируса. Он также призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании этого вопроса.

Я сам был лабораторным работником, я иммунолог, работавший в лаборатории. Лабораторные инциденты случаются Тедрос Аданом Гебрейесус о происхождении коронавируса

Мнение России

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что невозможно каким-либо образом доказать искусственное происхождение коронавируса.

По его словам, в мире не осталось инструмента, который обязал бы страны делиться информацией о происходящем в лабораториях.

Доказать это невозможно, потому что не работает Конвенция по биологическому и токсинному оружию, потому что американцы наложили вето и вышли из этого договора Геннадий Онищенко об искусственном происхождении коронавируса

Комментируя предположение Гебрейесуса, заявившего, что распространение коронавируса могло быть следствием чрезвычайного случая в лаборатории, Онищенко заявил, что гендиректор ВОЗ «не специалист в этой области», чтобы делать подобные заявления.