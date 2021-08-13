Байдена предупредили о попытках России «посеять раздор» в США из-за вакцин

Администрация президента США Джозефа Байдена регулярно получает доклады от разведывательных служб, указывающие на попытки России повлиять на американские выборы в 2022 году. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в ведомстве.

По их словам, Россия пытается «посеять дезинформацию в соцсетях» и наращивает пропаганду в средствах массовой информации Соединенных Штатов. Бывший заместитель директора штаба сенатского комитета по разведке Эмили Хардинг отмечает «всплеск активности вокруг выборов».

По утверждениям телеканала, Россия намерена использовать внутренние разногласия в стране из-за вакцин и масок, чтобы усилить раздор в американском обществе. Источники предупреждают президента, что деятельность Москвы стала «более изощренной, чем при попытках [повлиять на выборы] в 2016 году».

В июле Байден сообщил о вмешательстве России в американские выборы. По его словам, РФ уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. Американский лидер считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Также Байден заявил об «угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России». Доказательств обвинений в адрес России президент не привел.