В Британии сообщили о секретной шпионской операции России по поддержке Трампа

Высшее российское руководство санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы.

Как следует из материалов, которые, по утверждению The Guardian, являются кремлевскими документами, в январе 2016 года в Москве прошло закрытое заседание Совета безопасности (СБ) России. В нем, помимо президента Владимира Путина, приняли участие занимавший на тот момент пост премьер-министра Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, тогдашний директор Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Фрадков, глава ФСБ Александр Бортников и секретарь СБ Николай Патрушев.

Отмечается, что в ходе встречи российскому лидеру был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу. Так, в нем якобы утверждалось, что избрание кандидата от Республиканской партии привело бы к дестабилизации политической системы США и социальному взрыву, а также способствовало бы ослаблению переговорных позиций будущего американского лидера и его администрации. При этом сам Трамп в докладе оценивался как «психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности». Также в тексте упоминались «определенные события», произошедшие во время поездок Трампа в Москву, и указывалось, что российская сторона обладает компрометирующими или потенциально компрометирующими материалами, касающимися политика.

По данным The Guardian, по итогам заседания был подписан межведомственный план по вмешательству в американские выборы. В нем, в частности, излагалась информация о «слабых местах» США, которые можно использовать в интересах России. Так, речь шла о растущей пропасти между левыми и правыми силами и антиистеблишментских настроениях в стране. Также предполагалось задействовать СМИ и другие медийные каналы для внедрения в американское общество так называемых медиавирусов, которые должны были способствовать изменению массового сознания жителей США.

Согласно еще одному документу, после встречи Путин подписал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии, в состав которой вошли Шойгу, Фрадков и Бортников. Каждому из них было поручено контролировать работу их ведомств и служб для реализации задач, изложенных в принятом на заседании СБ плане. В частности, Минобороны должно было заняться сбором и систематизацией необходимой информации и подготовкой команды и инструментов для взлома «чувствительных» американских киберцелей. СВР должна была собрать дополнительную информацию для поддержки деятельности комиссии, на ФСБ была возложена контрразведка. При этом руководителям ведомств была дана одна неделя на то, чтобы подготовить конкретные предложения по реализации данных задач и представить их президенту.

Как пишет The Guardian, эксперты, которым издание показало полученные документы, заявили, что они похожи на подлинные. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос британской газеты критически оценил возможность подобной секретной встречи. В свою очередь, Трамп на запрос The Guardian не ответил.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.