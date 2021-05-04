Стало известно о еще одном досье с компроматом на Трампа

СМИ стало известно о еще одном досье на бывшего президента США Дональда Трампа, составленном автором доклада о связях Трампа с Россией и бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, доклад с компроматом был подготовлен во время президентского срока Трампа. Предполагается, что в нем якобы содержалась информация о вмешательстве России в выборы в США, а также сообщения о сексуальной эксплуатации. Досье было передано ФБР.

В октябре 2020 года издание The Wall Street Journal сообщило, что источником для обвинений в адрес Трампа о сговоре с Москвой оказалась российская чиновница. СМИ писали, что речь идет об уроженке Перми Ольге Галкиной, занимавшей в прошлом пост вице-мэра Саратова и главы пресс-службы губернатора Саратовской области. Сама Галкина назвала эту информацию неправдой.

Главным же источником досье, по данным американских СМИ, был уроженец СССР, аналитик Игорь Данченко. По заявлению The Wall Street Journal, именно его Галкина снабжала информацией, когда работала на Кипре в 2016 году.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.