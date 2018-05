Маккейн рассказал о своем вкладе в компромат на Трампа

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн рассказал, что он лично передал Джеймсу Коми, который в то время возглавлял ФБР, компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа. Об этом политик рассказал в своей книге The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations («Неутомимая волна: добрые времена, великие бои и другие высокие оценки)», отрывки которой публикует The Daily Beast.

Политик пояснил, что решил получить копию документов, которые сейчас называют «досье». Ознакомившись с ним, Маккейн посчитал, что изложенные в документах факты «вызывают тревогу», однако он не знал, соответствуют ли они действительности.

«Поэтому я сделал то, что сделал бы каждый американец, который беспокоится о национальной безопасности своей страны», — отметил он.

Материалы по теме Безумный Мак Сенатор, «покрытый шрамами, как Франкенштейн»

Сенатор положил документы в свой личный сейф и назначил встречу с Джеймсом Коми. «Я передал ему "досье", а также пояснил, как оно ко мне попало», — пояснил Маккейн. Республиканец добавил, что встреча с главой ФБР продлилась не более десяти минут.

Как отмечает ТАСС, подготовка «досье» на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Когда стало ясно, что Трамп — наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, партия прекратила финансирование этой работы. Однако тогда этим занялись демократы.

В частности, в «досье» сообщалось, что у российских спецслужб есть информация, дискредитирующая Трампа. Сам политик называл подобные документы «фальшивкой и политической охотой на ведьм».

