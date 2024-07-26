Россиянам назвали способы распознать недобросовестного работодателя в ходе собеседования

Основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала способы распознать недобросовестного работодателя. HR-эксперт рассказала «Ленте.ру», какие обстоятельства должны особенно насторожить соискателя в ходе собеседования.
Сомнительные вопросы
Как рассказала Курбанова, соискатель должен насторожиться, если вся беседа строится вокруг проверки уровня стрессоустойчивости и разговоров о переработках. Первое, по ее словам, скорее всего, говорит о неадекватном руководителе, а второе — это сигнал, что баланса работы и личной жизни на этом месте работы не будет. Особое внимание должны привлечь неуместные вопросы, подчеркивает эксперт.
«Потенциальный руководитель узнает о готовности по воскресеньям ездить с ним наедине в "командировки" за город или спрашивает, на что вы готовы ради карьеры? Эти вопросы могут превратиться в домогательства на рабочем месте», — объясняет специалист.
Подход к проведению собеседования
«Рекрутер — лицо компании. Бывают хорошие рекрутеры в плохих компаниях, но плохие рекрутеры в хороших компаниях — редкость. Начнем сначала: вовремя ли началось собеседование? Если нет, то на сколько рекрутер опоздал и как повел себя, когда разговор все-таки начался? Предложили ли вам кофе и комфортное место ожидания, если речь об очной встрече?» — рассказывает собеседница «Ленты.ру».
Поведение представителя компании во время беседы — еще один показатель. Насколько рекрутер был вежливым? Получили ли вы ответы на все свои вопросы о компании?
Адекватность требований
«Должен быть баланс между тем, чего ждут от кандидата и сколько ему за это готовы платить. Бывает так, что на собеседовании говорят о неоплачиваемом испытательном сроке, 100500 задачах ежедневно и колоссальной ответственности, но предлагают вознаграждение ниже рынка. Это тревожный сигнал», — добавляет Курбанова, подчеркивая, что неадекватные требования и зарплата на старте вряд ли изменятся в дальнейшем.
Отзывы о бывших сотрудниках
Курбанова объяснила, что соискателя должен насторожить работодатель, который говорит о бывших сотрудниках исключительно в негативном ключе: по словам эксперта, такая компания не ценит людей и воспринимает их только как ресурс.
В случае если позиция, на которую вы претендуете, не новая, узнайте, есть ли тот, кто передаст вам дела. Готовность ввести нового человека в курс дела даже после ухода — показатель лояльности компании. Может оказаться, что предыдущего сотрудника уволили одним днем или он ушел сам, но со скандалом. Подумайте, хотите ли вы оказаться на его месте? Увольнение одним днем говорит о том, что в компании не могут выстроить человеческие отношения с сотрудниками и расставаться полюбовно
Дополнительная материальная мотивация
«Спросите, каким образом выстроена система премирования в компании. Помните, что размер премии не может быть в разы больше оклада. Например, у продажников он может достигать 50-60 процентов, но никак не 80. Обратите внимание, как рекрутер отвечает на вопросы о дополнительной материальной мотивации: если человек теряется, смотрит в пол или уходит от ответа — это плохой знак», — подчеркнула специалист.
Готовность обманывать государство
Как отметила Курбанова, предложение оформить в штат через месяц после начала работы или в конце испытательного срока, а также зарплата «в конверте» — весомые поводы насторожиться. Кроме того, эксперт рекомендует обращать внимание на детали подписываемых документов: не стоит ставить свою подпись на бумаге с пустыми страницами или без дат.
«Помните: если компания готова обманывать государство, обвести вокруг пальца сотрудника для нее точно не проблема. Другими словами, пока ожидания от вас оправдываются, все может быть хорошо, но при возникновении любых спорных моментов появятся подводные камни, а при увольнении есть риск потерять много денег», — объяснила специалист.
Сбор конфиденциальной информации
Должно насторожить, если рекрутер ничего не спрашивает о ваших компетенциях, о вашем опыте и проектах, которые вы бы хотели реализовать на будущем месте работы
«Бывает так, что перед HR-специалистами в нечистых на руку компаниях стоит одна задача — узнать как можно больше конфиденциальной информации о конкурентах через сотрудников. Поэтому и вопросы будут задавать только про выручку, процент рентабельности и ключевых клиентов. Такие собеседования лучше заканчивать как можно быстрее», — заключила собеседница «Ленты.ру».
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