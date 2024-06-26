Названы шесть признаков работодателя-мошенника

Специалист по работе с молодежью центра «Профессии будущего» Владимир Кравцов назвал шесть признаков работодателя, который может быть мошенником. Кравцов объяснил «Ленте.ру», что, одним из признаков мошенничества при трудоустройстве может быть неадекватно завышенная зарплата на предложенной позиции.
«Изучите рынок труда, оцените среднюю заработную плату, которую предлагают другие компании для такой должности. Если ваше предложение значительно превышает другие, это может говорить о возможном обмане», — сказал эксперт.
Еще одним тревожным сигналом может стать отсутствие информации о работодателе в открытых источниках. «У большинства компаний есть сайт или соцсети, о крупных работодателях часто пишут СМИ. Прежде чем принять предложение, соберите как можно больше данных. Четкое представление о компании поможет избежать неприятных ситуаций», — добавил специалист.
Третий признак возможного мошенничества — требование оплатить обучение или другие услуги, которые якобы нужны для работы. «Никогда не соглашайтесь на подобные предложения и не переводите деньги незнакомым людям», — уточнил Кравцов.
Он также напомнил, что в описании вакансии должны быть четко прописаны требования к кандидату. Размытые формулировки могут привести к тому, что сотрудник будет выполнять задачи, которые выходят за рамки договоренностей, отметил Кравцов, подчеркивая, что требование о быстром трудоустройстве также может означать, что работодателю не стоит доверять.
Часто мошенники настаивают на быстром подписании договора, чтобы у человека не было времени на обдумывание предложения. Важно тщательно изучить все условия контракта и убедиться в том, что они полностью соответствуют вашим ожиданиям
При этом, как отметил эксперт, важно обращать внимание на то, чтобы трудоустройство регулировалось официальным договором в соответствии с Трудовым кодексом. Это может быть трудовой договор или другие формы соглашения (гражданско-правового характера, договор с самозанятым и так далее), добавил Кравцов.
«Официальный документ обеспечивает работнику социальные гарантии: оплачиваемый отпуск, больничный, пенсионные отчисления. Поэтому уклонение компании от этого пункта может говорить о попытке избежать соответствующих обязательств. Если действия работодателя кажутся сомнительными, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу», — заключил собеседник «Ленты.ру».
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